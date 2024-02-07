الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. ندوة توعوية عن "تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي" بـ"الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة توعوية بعنوان "تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية"، من خلال لجنة الشباب بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، وذلك في تمام الساعة الرابعة من غد الخميس، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي وعضو لجنة الشباب المتحدثان الدكتور أحمد مغاوري “مطور برمجيات ومحلل نظم”، الدكتور فتحي عامر "صحفي و باحث أكاديمي - عضو لجنة الثقافة الرقمية و البنية المعلوماتية".

ومن المقرر أن يعاد بث الندوة عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على "يوتيوب".

مسابقة الشعر بالأعلى للثقافة  

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن مسابقة لجنة الشعر في الفروع (ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية- مقال في نقد الشعر) لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة، ألّا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل، أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة، ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة، ويتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية ملف "word".

وعلى المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، فضلا عن خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز) أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

الأعلي للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية الذكاء الاصطناعي المجلس الأعلى للثقافة مسابقة الشعر بالأعلى للثقافة

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