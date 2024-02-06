الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قرابة 5 ملايين زائر

معرِض القاهرة للكتاب يختتم نسخته الـ55 مُسجلًا عدد زوار الأكبر في تاريخه

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

أسدل الستار اليوم على فعاليات الدورة 55 لمعرِض القاهرة الدُولي للكتاب، مُسجلًا قرابة 5 ملايين زائر مُحققًا بذلك الإقبال الجماهيري الأكبر في تاريخه، منذ انطلاق دورته الأولى، حيث بلغ إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال55، خلال 12 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4,785,539 زائرًا، حيث سجل يومه الختامي، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، نحو  360,320 زائرًا.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني،  وزيرة الثقافة،  عن سعادتها بالنجاح الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية للمعرض، والتي حققت عدد من الأرقام القياسية غير المسبوقة، بدءًا من عدد الزائرين،وعدد والناشرين والعارضين المشاركين،  وعدد الدول المشاركة،  وحجم المبيعات المتميز، وتنوع الفعاليات، وحجم المبادرات  وغيرها من المؤشرات التي تعكس ريادة المعرض أقليميا ودوليا .

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري،كما حثتهم على بدأ الاستعدادات للدورة المقبلة من الآن والبناء على نجاح هذه الدورة.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين: " إن ما حققه معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الحالية،  هو شيء جدير بالفخر ، كونه يُمثل علامة مضيئة ومُشرفة تعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة الثقافة وتأثيرها الإيجابي داخل المجتمع، وضمانة فاعلة لتبادل الحوار والتعايش الإنساني بين شعوب العالم، وهو ماتحقق بامتياز من خلال حالة الزخم الجماهيري والثقافي الذي اتسمت به فعاليات هذه الدورة"،   مؤكدًا مواصلة الجهود إزاء تحقيق المزيد من تطوير المحتوى الثقافي والفني للفعاليات بالدورات المُقبلة، بما يليق بريادتنا الثقافية العريقة، موجهًا الشكر لوزيرة الثفافة، لدعمها الكبير، والذي ساهم في خروج المعرض بالشكل الذي يليق بأسم مصر.

يُذكر أن الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اختتمت اليوم بإعلان سلطنة عمان ضيف الدورة القادمة، وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وشهدت الدورة الـ 55 مشاركة 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بأكثر من 5000 عارض، من 70 دولة، تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة، وحلت عليها مملكة النرويج، وتم اختيار عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل الكاتب يعقوب الشاروني شخصية جناح الطفل، بالإضافة إلى 550 فعالية ‏ثقافية، 120 فعالية فنية، تصمنت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين .

الدورة 55 لمعر ض القاهرة الد ولي للكتاب القاهرة الد ولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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