الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. "الأعلى للثقافة" تنظم أمسية شعرية ونقدية عن "إبداعات الشباب"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

أعلن المجلس ولجنتا الشعر والشباب عند إقامة أمسية شعرية ونقدية، تحت عنوان "إبداعات الشباب"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، بقاعة المؤتمرات، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

ومن المقرر أن يدير الأمسية الشاعر إيهاب البشبيشي، وسيشهد الحضور مجموعة متنوعة من الشعراء الشباب، وهم الشاعر أحمد إمام، الشاعر أحمد الأقطش، الشاعر أحمد حافظ، الشاعر أحمد عبد الغني، الشاعرة رنا عبد السلام، الشاعرة روح محمد، الشاعر محمد أبو العزايم، الشاعر محمد الشهاوي، الشاعر محمد عرب صالح، الشاعر محمد فرغلي، الشاعرة نادية البسيوني.

جدير بالذكر أنه سيتم بث الأمسية عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" التابعة للمجلس الأعلى للثقافة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على اليوتيوب على الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

اليوم.. ندوة عن رؤية مقترحة للتعليم الجغرافي والتربية البيئية في المناهج الدراسية

وفي سياق آخر، تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، بالتعاون مع لجنة التربية وعلم النفس ومقررها الدكتور معتز سيد عبدالله، ندوة بعنوان "رؤية مقترحة للتعليم الجغرافي والتربية البيئية في المناهج الدراسية"، في الخامسة مساء الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفبائي الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة، والدكتور لطفي كمال عزاز، رئيس قسم الجغرافيا، كلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتور محمد أمين المفتي، أستاذ متفرغ بقسم المناهج بكلية التربية، جامعة عين شمس وعضو لجنة التربية وعلم النفس، ويعقب على الندوة الدكتور فتحي عبد العزيز أبو راضي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية الأسبق وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الأعلي للثقافة أمسية شعرية ونقدية إبداعات الشباب المجلس الأعلى للثقافة

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