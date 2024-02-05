الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش متنوعة للأطفال في "يوم فلسطين" بمعرض الكتاب (صور)

جانب من ورش للأطفال
جانب من ورش للأطفال بمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، اليوم الإثنين، مجموعة من الورش الفنية واللقاءات التفاعلية للأطفال، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بتنفيذ مجلة حائط للأطفال ناقشت كيفية تشكيل لوحة فنية بعنوان "فلسطين في القلب"، باستخدام ورق الكانسون الملون، فوم جليتر، ألوان فلوماستر، صور مطبوعة، مادة لاصقة.

وتواصلت فعاليات عدة ورش منها ورشة عن لوحة جماعية تشكل بعيدان الزينة وخامات ورق كروشيه، وورق الكانسون الملون، مادة لاصقة، وورشة رسم على الوجه برسومات علم فلسطين، كما قدمت ورشة حلي وإكسسوار لعمل حظاظات من الخيط الستان الملون على شكل علم مصر، وعلم فلسطين. وقدمت أيضا للأطفال ورشة بعنوان "لوحة من الطبيعة"، منها النباتات، والأشجار، الهواء، المياه، الطاقة، وغيرها، باستخدام الفوم الملون.

واختتمت الفعاليات بجناح "حياة كريمة" بورشة رسم على الوجه، أعقبها تصميم ورشة إعادة تدوير بعصا الشيش لعمل أشكال مختلفة شارك بها عبارات تحفيزية للأطفال.

تقام الورش الفنية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، افتتحت فعاليات "يوم الثقافة والتراث الفلسطيني"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، والذي تتظمه وزارة الثقافة المصرية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتبيانًا للدور المصري ومواقفه التاريخية، إزاء حل القضية.

واستهلت فعاليات اليوم بافتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، وورش حكي عن القضية الفلسطينية، ورسم للمسجد الأقصى، بقاعة الطفل، نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، أعقب ذلك عرض لفريق "عباد الشمس" الفلسطيني، والذي تغنى بعدد من أغاني التراث الفلسطيني، وسط تشجيع رواد المعرض.

812DB36B-F625-4E9A-8E7D-8A00F78F2A12
812DB36B-F625-4E9A-8E7D-8A00F78F2A12
4D5A2EAC-5D8F-4E2D-AA4A-3BE790979077
4D5A2EAC-5D8F-4E2D-AA4A-3BE790979077
56D84A06-5D5E-47B5-BF88-5AC916558900
56D84A06-5D5E-47B5-BF88-5AC916558900
480DE527-5C52-48FD-B17D-55E1BA0512D7
480DE527-5C52-48FD-B17D-55E1BA0512D7
65DF5FDC-B2D4-41ED-AC70-2562D243E441
65DF5FDC-B2D4-41ED-AC70-2562D243E441
معرض القاهره الدولي للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة وزارة الثقافة فلسطين جناح حياة كريمة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟