ورش متنوعة للأطفال في "يوم فلسطين" بمعرض الكتاب (صور)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، اليوم الإثنين، مجموعة من الورش الفنية واللقاءات التفاعلية للأطفال، قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بتنفيذ مجلة حائط للأطفال ناقشت كيفية تشكيل لوحة فنية بعنوان "فلسطين في القلب"، باستخدام ورق الكانسون الملون، فوم جليتر، ألوان فلوماستر، صور مطبوعة، مادة لاصقة.

وتواصلت فعاليات عدة ورش منها ورشة عن لوحة جماعية تشكل بعيدان الزينة وخامات ورق كروشيه، وورق الكانسون الملون، مادة لاصقة، وورشة رسم على الوجه برسومات علم فلسطين، كما قدمت ورشة حلي وإكسسوار لعمل حظاظات من الخيط الستان الملون على شكل علم مصر، وعلم فلسطين. وقدمت أيضا للأطفال ورشة بعنوان "لوحة من الطبيعة"، منها النباتات، والأشجار، الهواء، المياه، الطاقة، وغيرها، باستخدام الفوم الملون.

واختتمت الفعاليات بجناح "حياة كريمة" بورشة رسم على الوجه، أعقبها تصميم ورشة إعادة تدوير بعصا الشيش لعمل أشكال مختلفة شارك بها عبارات تحفيزية للأطفال.

تقام الورش الفنية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، افتتحت فعاليات "يوم الثقافة والتراث الفلسطيني"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، والذي تتظمه وزارة الثقافة المصرية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتبيانًا للدور المصري ومواقفه التاريخية، إزاء حل القضية.

واستهلت فعاليات اليوم بافتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، وورش حكي عن القضية الفلسطينية، ورسم للمسجد الأقصى، بقاعة الطفل، نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، أعقب ذلك عرض لفريق "عباد الشمس" الفلسطيني، والذي تغنى بعدد من أغاني التراث الفلسطيني، وسط تشجيع رواد المعرض.

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