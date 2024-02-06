الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى آخر أيام معرض الكتاب.. إطلاق سلسلة عقول للحفاظ على الهوية المصرية

إطلاق سلسلة عقول
إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في آخر أيامه بدورته الـ 55 إطلاق سلسلة "عقول"، برعاية الهيئة المصرية العامة للكتاب، بحضور عبدالسلام فاروق رئيس تحرير مشروع عقول.

وتهدف السلسلة إلى إرثاء مبادئ الثقافة المصرية والعربية، والحفاظ على الهوية المصرية من اختراق الثقافة الغربية التى تستهدف الثوابت الاجتماعية وتهدد عقول الشباب.

أكد عبدالسلام فاروق، خلال اللقاء، ضرورة إطلاق السلسلة فى الوقت الراهن؛ نظرا للظروف التى تمر بها مصر والمنطقة العربية، موضحًا أننا فى مصر لدينا نماذج مضيئة من الكتاب والمثقفين الشباب، ولا بد من دعم هذه العقول التى ستواجه أى دخيل يهدد ثوابت الدولة فى الداخل، فلدينا العقول التى تستطيع فى أوقات الشدة أن تقول عقول منيرة تغير الواقع وتراعى الثوابت دون الصدام مع الكتاب، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون سلسلة عقول بين هذين الجملتين الثوابت والتغيير.

أوضح الكاتب سامى الزقم أن إطلاق مشروع سلسلة عقول يهدف إلى الحفاظ على القيم المصرية فى جميع المجالات، ومواجهة أى قيم دخيلة على المجتمع التى تستهدف بدورها المرأة والشباب وغياب هويتهم، حيث يجب الحفاظ على الهوية المصرية ودعم الأدمغة وهذا هدف السلسلة.

وأشار إلى أن بناء العقل المصرى لا يأتى إلا بقراءة التاريخ، فمن يدرس التاريخ يملك المستقبل، ولا بد من تحفيز عقول الشباب للحفاظ على الهوية المصرية.

وأشاد الصحفى والباحث بمؤسسة الأهرام أيمن السيسى بالعرس الثقافى فى معرض الكتاب الذى اختتم دورته اليوم، مشيرًا إلى أن سلسلة عقول هى انطلاق قاعدة تنويرية وإبداعية من مصر، وهذا هو دورها الأساسى عبر التاريخ.

أضاف السيسى أن السلسلة ستسهم فى صناعة العقل المصرى والعربى أيضا خلال الحقبة القادمة بسبب الهجمة التى تتعرض لها شباب مصر من عمليات غياب العقل والتغريب وضياع الهوية المصرية، موضحا أنه يجب توزيع هذه السلسلة فى جميع دور النشر والمكتبات العامة بل التسويق خارج مصر ومن خلال السفارات، فالهيئة العامة للكتاب دائمة سباقة في تغذية الوجدان المصري.

كانت الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد انطلقت يوم 24 من شهر يناير الماضي وتنتهي فعالياتها اليوم 6 فبراير، وحلت النرويج ضيف شرف المعرض، وشخصية المعرض العالم سليم حسن، وشخصية معرض الطفل الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

جانب من إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب
جانب من إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب
جانب من إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب
جانب من إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب
جانب من إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب
جانب من إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب
جانب من إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب
جانب من إطلاق سلسلة عقول بمعرض الكتاب
معرض الكتاب عقول الهوية المصرية معرض القاهره الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب مشروع عقول مبادئ الثقافة المصرية

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