الجمعة.. مكتبة البلد تناقش رواية "الأخوة الأعداء" لـ نيكوس كازانتزاكيس

تستضيف مكتبة البلد، ندوة لمناقشة رواية "الأخوة الأعداء" للكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، وذلك ضمن نشاط نادي كتاب البلد، في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 1 مارس المقبل، بمقر المكتبة في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

الأخوة الأعداء

تروي "الأخوة الأعداء" أحداث فتنة داخلية في قرية كاستللوس اليونانية خلال الحرب الأهلية في أواخر الأربعينات من القرن التاسع عشر.

في تلك الحقبة كثير من القرويين، بمن فيهم الكابتن دراكوس ابن قسيس القرية ياباروس، انضموا إلى المتمردين "الأنصار" الذين اتخذوا من "قمة النسور" في أعلى الجبل منطلقاً للانقضاض على القرى اليونانية التي كان يجميها الجنود بقيادة القائد الأعلى ديمتروس ليفاس.

وبين الأنصار والجنود الوطنيين يقف الأب ياناروس لا يعرف إلى أي الفريقين ينحاز. ثم في النهاية يقرر بعد كثير من المذابح والموت والدمار في كل مكان.. قرر بعد أن وجد نفسه يحمل على كتفيه -وكتفيه وحده- خطايا العالم أجمع.

نبذة عن نيكوس كازانتزاكيس

نيكوس كازانتزاكيس؛ كاتب وفيلسوف يوناني (18 فبراير 1883) - 26 أكتوبر - 1957)، اشتهر بروايته "زوربا اليوناني" التي تعتبر أعظم ما أبدع، اشتهر عالميا بعد عام 1964 حيث أنتج فيلم "زوربا اليوناني" للمخرج مايكل كاكويانيس والمأخوذ عن روايته، وتجددت شهرته عام 1988 حيث أنتج فيلم "الإغواء الأخر للمسيح" للمخرج مارتن سكورسيس وهو مأخوذ عن رواية لكازنتزاكيس أيضا.

مُنِحَ كازنتزاكيس في 1957 جائزة لينين للسلام في مدينة فيينا، وترشح في العام 1956 لجائزة نوبل، لكنه خسرها بفارق صوت واحد في التصويت، وحصل عليها ألبير كامو.

توفي في 26 أكتوبر لعام 1957 في ألمانيا عن عمر 74 عامًا، ونُقِلَ جثمانُه إلى أثينا، وكان في آخر أيامه يطلب من ربِّه أن يمدَّ في عمره عشر سنوات أُخَر ليكمل أعماله و«يفرغ نفسه»، كما كان يقول. وكان يتمنى لو كان في إمكانه أن يتسول من كلِّ عابر سبيل ربع ساعة بما يكفي لإنهاء عمله.