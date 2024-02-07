"القومي للترجمة" يكشف قائمة الأكثر مبيعًا في الدورة الـ55 من معرض الكتاب

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا بجناح المركز القومي للترجمة، في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تصدرت الطبعة العربية من كتاب "تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر"من تأليف كريستيان دولاكامبان ومن ترجمة عمرو زكريا عبد الله، قائمة الأكثر مبيعا خلال الدورة الـ55 من معرض الكتاب، وفي المركز الثاني تأتي الطبعة العربية من كتاب"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" بجزئيه، الكتاب من تأليف أندرو ديكيون وايت ومن ترجمة جلال مظهر،وفي المركز الثالث "إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني: الحداثة والبيروقراطية الإمبراطورية والدولة الإسلامية" من تأليف جيم إيمرنج وترجمة محمد صلاح علي.

قائمة الأكثر مبيعًا

وجاءت القائمة بالترتيب التالي: "دراسات عن المماليك في مصر: 1250-1517" من تأليف ديفيد اّيالون وترجمة علي السيد علي ومراجعة زبيدة عطا، “المنطق: الأساسيات” من تأليف ج.س.بيل وشاي اّلان لوجان ومن ترجمة محمد على المسبكاوي، كما ضمت القائمة أيضًا: "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس، "جدتي و أمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال، "أهل التشريع و أهل التأويل: في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان ومن ترجمة حجاج أبو جبر، "قصور مصر المنسية" من تأليف كارولين كورخان ومن ترجمة نانيس حسن عبدالوهاب، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيا: الحركات الاجتماعية و تحول ما بعد الإسلاموية" من تأليف اّصف بيات ومن ترجمة أحمد زايد، "لورانس في شبه الجزيرة العربية: الحرب والخداع والحماقة الاستعمارية وصناعة الشرق الأوسط الحديث" من تأليف سكوت اّندرسون ومن ترجمة محمد صبري الدالي، "علم النفس الاجتماعي: الأسس" من تأليف دانييل فرينجز ومن ترجمة راقية جلال الدويك، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة" ليوليوس فلهاوزن وترجمة هاني فتحي مرسي، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو ومن ترجمة سما طه، "القصة العظيمة للرياضيات: من قبل التاريخ حتى عصرنا الحالي" من تأليف ميكائيل لوناي ومن ترجمة هاشم أحمد محمد، "دون كيخوته دي لامانشا" من ترجمة وتقديم عبير عبد الحافظ، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية" من تأليف دانيال خليل بن أمية ومن ترجمة وتقديم خالد سالم، "سفر دانيال" شرح سعديا بن يوسف الفيومي ونقله إلى العربية حسين عبد البديع، "العقل المضطرب: مقدمة في فلسفة العقل والمرض العقلي"من تأليف جورج جراهام ومن ترجمة وائل يوسف وأحمد موسى، "ماركس وفيبر: المجتمعات الشرقية بعيون الحداثة الغربية" من تأليف لطفي سونار و من ترجمة مجدي عبد الهادي، "تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية" ليوليوس فلهاوزن وبترجمة أحمد هويدي، "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران وترجمة سحر توفيق، و"تفسير سفر التسابيح" بترجمة أحمد هويدي.