الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. رئيس "الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "نفوس خفية" بمتحف محمود مختار

نفوس خفية
نفوس خفية

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا تحت عنوان "نفوس خفية" للدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الخميس، بقاعة إيزيس بالمركز الثقافي الملحق بمتحف محمود مختار، بحضور العديد من الوزراء والسفراء والنقاد، ويصاحب المعرض فقرات فنية لعازف العود أمير موسى وفرقته.

نفوس خفية 

يمثل المعرض معزوفة بصرية تمزج بين الواقع والخيال وتوجه خلالها الفنانة ميسون دعوة للتأمل والاستمتاع بالفن، حيث يتناول خبايا النفس البشرية وتستدعى المفردات الغائبة خلف الظاهر المرئي للشخصيات، كما تربط في تجربتها بين مفاهيم الهوية المصرية ومفردات العمل الفني والتصميم الجرافيكى بعناصر لونية جذابة وأساليب تجمع التعبيرية والتجريدية.

نبذة عن ميسون قطب 

يشار إلى أن الدكتورة ميسون قطب تخرجت في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 1996، أستاذ بقسم الإعلان 2014، قائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2015: 2018، عميد كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان 2018 وحتى الآن.

أقامت "قطب" 10 معارض فردية، وشاركت في أكثر من 179 من المعارض الجماعية المحلية، إلى جانب أكثر من 63 معرضا جماعيا دوليا، وعضو بالعديد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات، منها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة من 2021 وحتى الآن، نقابة مصممي الفنون التطبيقية، نقابة الفنانين التشكيليين، بجمعية فناني الغوري الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافي، الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، أتيليه القاهرة، جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة، نالت الكثير من الجوائز المحلية والدولية.

متحف محمود مختار 

متحف مختار هو أول متحف لمثال مصرى وأنشئ تكريماً وتخليداً لذكراه وتقديراً لفنه ونبوغه ويقع المتحف في أجمل بقعة فى القاهرة وسط حدائق الجزيرة وداخل حديقة الحرية وفي مواجهة دار الأوبرا المصرية ويعتبر مختار هو المثال الأول فى العصر الحديث الذى عبر فى أعماله عن شخصية البلاد واعاد فن النحت ثانية فى ثوب جديد منذ أن توقف الفن المصرى بانتهاء العصر الفرعونى.

ويحتوي المتحف على عدد 175 عملاً من أعمال مختار المنفذة بمختلف الخامات بالإضافة إلى أدواته الخاصة التي كان يستخدمها في النحت وكذلك وثائق وصور نادرة لمختار وأهم الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها، وتم إعادة افتتاح المتحف في شكل جديد بعد ترميمه وتطويره ليتوافق مع أحدث أنطمة العروض المتحفية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون التشكيلية نفوس خفية متحف محمود مختار محمود مختار

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