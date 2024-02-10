السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح صالون شاكر عبدالحميد بـ"ضى الزمالك" غدًا

الدكتور شاكر عبدالحميد
الدكتور شاكر عبدالحميد

يستضيف صالون الدكتور شاكر عبدالحميد، في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الأحد، أول لقاءاته تحت عنوان "الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي"، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، المقرر لها أن تفتتح الصالون، وترفع الستار عن تمثال نصفي للأكاديمي الراحل تكريما وتخليدا له، في جاليري ضي الزمالك.

ومن المقرر أن يقدم الندوة 4 من أهم المختصين بالصناعات الإبداعية والاقتصاد الثقافي في مصر، وهم: الدكتور عماد أبو غازي أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، الدكتور زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، الدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة للصناعات الإبداعية، على أن يديرها الدكتور سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.

ومن جهته؛ قال الدكتور سيد ضيف الله، إن صالون الدكتور شاكر عبدالحميد يهدف إلى تعزيز التفكير النقدي في المجتمع المصري بصفة خاصة، من خلال تناول عدد من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للثقافة المصرية، ووسيلة الصالون لذلك تقديم أصوات متعددة لمختصين بكل قضية من القضايا الاستراتيجية التي سيتم مناقشتها في الصالون.

وأوضح أن الصالون ينطلق من فهم للثقافة يتجاوز دائرة المبدعين على مختلف أشكال الإبداع إلى مفهوم يجعل من الثقافة جوهرا للهوية الوطنية والقومية، إضافة إلى ذلك، يهدف الصالون إلى إلقاء مزيد من الضوء المستحق على المشاريع الإبداعية في الآداب والفنون سواء في الرواية والقصة والشعر والنقد والفن التشكيلي والسينما والمسرح في محاولة لبلورة ذاكرة جمالية تقاوم ما يفرضه علينا عصر التفاهة من اجتزاء وابتسار وتشويه للقيم الجمالية والثقافية.

واستطرد: هذا الفهم للثقافة وهذا التشابك بين الفنون وهذه الهموم المشركة بين الفنانين والمثقفين والمجتمع هي المنطلقات نفسها التي كان ينطلق منها د. شاكر عبد الحميد الناقد والأكاديمي والمسئول والنشاط الثقافي لذا يحمل هذا الصالون اسمه ليس فقط لتكريم وتخليد ذكراه وإنما ليكون اسمه خريطة طريق للصالون وفلسفة له.

الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) كان وزير الثقافة المصرية الأسبق، ولد في محافظة أسيوط بصعيد مصر، عمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية، وتوفي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

صالون الدكتور شاكر عبدالحميد الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة شاكر عبدالحميد أكاديمية الفنون جاليري ضي الزمالك

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