الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. سمير جريس يناقش أحدث ترجماته العربية "وكنا نضحك أحيانًا"

غلاف كتاب وكنا نضحك
غلاف كتاب وكنا نضحك أحيانا

تستضيف مكتبة البلد، المترجم سمير جريس، لمناقشة أحدث ترجماته العربية وهو كتاب "وكنا نضحك أحيانًا" للكاتب إريش فريد، الصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، على أن يناقشه ويدير اللقاء الكاتب والصحفي هشام أصلان، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 10 فبراير الجاري، بمقر المكتبة في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

وعلى غلاف الترجمة العربية نقرأ: 
لا شك أن الشاعر إريش فريد هو شاعر اختراق المحركات السياسية بامتياز، نكأ جرح التاريخ النازي لألمانيا قبل أن يندمل، ثم توقف طويلا أمام جرائم الجيش الأمريكي في فيتنام، قبل أن يخترق - وهو اليهودي - التابو الإسرائيلي في ديوانه "اسمعي يا إسرائيل" 1974 الذي جاب عليه النقمة والتشهير، فوصف تارة بأنه "مدافع عن هتلر"، وتارة أخرى بأنه "يهودي معاد للسامية"، وخائن لذويه".

في "وكنا نضحك أحيانا" يفتح فريد دفتر ذكرياته متحدثا عن فترة طفولته وشبابه المبكر في النمسا ومنفاه اللندني، وتكشف هذه الذكريات كيف أصبح الصبي الخجول الذي عانى من إعاقة بدنية شاعرا جسورا لا يهاب أحدًا أو شيئا، وأهم ما يميزها هو الصدق والبعد عن المبالغات، حتى وهو يقوم بأعمال بطولية.

نبذة عن سمير جريس 

سمير جريس؛ صحفي ومترجم مصري يعيش في ألمانيا، يترجم من اللغة الألمانية إلى العربية، وحاصل على عدد من الجوائز في الترجمة من أبرزها: جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عام 2018، وجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة عام 2022.

ترجم سلسلة من الأعمال الأدبية الألمانية المعاصرة إلى العربية، منها "عازفة البيانو" للكاتبة النمساوية إلفريده يلينك الحائزة على جائزة نوبل عام 2004، و"الكونتراباص" للكاتب الألماني باتريك زوسكيند، و"الوعد" للكاتب السويسري فريدريش دورنمات، و"صداقة" للكاتب النمساوي توماس برنهارد، و"دون جوان" للروائي النمساوي بيتر هاندكه (نوبل 2019).

مكتبة البلد سمير جريس كتاب وكنا نضحك أحيان ا دار صفصافة للنشر الترجمة العربية

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