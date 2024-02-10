السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "الذكاء الاصطناعي والترجمة" على مائدة "الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والترجمة" والتي تنظمها لجنة الترجمة ومقررها الدكتور حسين محمود بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومقررها الدكتور محمد خليف، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غد الأحد الموافق 11 فبراير الجاري، بقاعة المجلس؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور حسين محمود أستاذ الأدب واللغة الإيطالية ومقرر لجنة الترجمة، ويتحدث وفقا للترتيب الألفابائي كل من: الدكتور سيد رشاد – أستاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا  – جامعة القاهرة - عضو لجنة الترجمة، الدكتور مصطفى رياض أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب- جامعة عين شمس- عضو لجنة الترجمة، المهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي- عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، على أن يعاد بث الندوة عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" التابعة للمجلس الأعلى للثقافة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على اليوتيوب عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

إبداعات الشباب

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، غدا الأحد، أمسية شعرية ونقدية، تحت عنوان "إبداعات الشباب"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المؤتمرات، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

ويدير الأمسية الشاعر إيهاب البشبيشي، وتشهد حضور مجموعة متنوعة من الشعراء الشباب، وهم الشاعر أحمد إمام، الشاعر أحمد الأقطش، الشاعر أحمد حافظ، الشاعر أحمد عبد الغني، الشاعرة رنا عبد السلام، الشاعرة روح محمد، الشاعر محمد أبو العزايم، الشاعر محمد الشهاوي، الشاعر محمد عرب صالح، الشاعر محمد فرغلي، الشاعرة نادية البسيوني، على أن يعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على اليوتيوب.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الذكاء الاصطناعي والترجمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أمسية شعرية إبداعات الشباب

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