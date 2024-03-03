مايا مرسى: سوق العمل هى التحدى الأكبر للمرأة المصرية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، "إننا كنساء مصريات أصبحن محاطات بحزن نتيجة الضغوط العالمية وما يحاك من تغيرات عالمية في المنطقة بشكل عام وما يحدث للمرأة الفلسطينية، وما يحدث يعود بنا للذاكرة بدور المرأة المصرية عبر التاريخ من حقوق ودعم وحصولها على مكتسبات"، مؤكدة أن المساند الرئيسي للمرأة المصرية هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها فى جلسة التغيرات العالمية، أن التحدي الأكبر للمرأة المصرية هو الوصول لسوق العمل والتعامل مع القطاع الخاص، وهو ما يقوم به المجلس القومي للمرأة من تأهيل المرأة وبالشراكة مع عدد من الهيئات لدعم وعمل المرأة المصرية، فكل الدراسات أثبتت أن المرأة أفضل من الرجال، سواء فى العمل أو اتخاذ القرارات.

وأوضحت أن دورنا هو رسم مستقبل للبنات والجيل الحديث والوصول بها لاتخاذ القرار، فالدستور المصري يطبق بكل المقاييس فى كل الوظائف، وهناك تحدٍ ولكنه مجتمعي وليس حكوميًا.

قمة المرأة المصرية

وانطلقت قبل قليل، فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، يومي 3 و4 مارس 2024.

وتشهد الفعاليات حضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويشارك في القمة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، وبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، عدد كبير من المسئولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية أيضًا والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية وريادة الأعمال وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة.

وتتضمن القمة العديد من الفعاليات التي تستعرض التجارب الملهمة في التوازن بين الجنسين للحكومة والقطاع الخاص، واستعراض فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهم الخاصة.