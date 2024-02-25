الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"القومي للمرأة" بأسوان يواصل أنشطته ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية

التدريبات
التدريبات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي تنفيذًا لفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

من جهتها، أشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، إلى انطلاق المرحلة الثانية من تدريبات التثقيف المالي لتمكين السيدات اقتصاديًا، حيث تم تنفيذ البرامج التدريبية التوعوية بقرى بنبان والطويسة التابعة لمركز كوم دراو، فضلًا عن قرى فارس وفطيرة التابعة لمركز كوم أمبو بالتعاون مع شيوخ الأزهر الشريف. 

ولفتت إلى أنه يتوازى مع ذلك استكمال أنشطة فرع المجلس الخاصة بتعزيز أساليب النظرة الإيجابية للمستقبل، وتنظيم جلسات مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء بما يسهم في تحقيق المحاور الهادفة للإرتقاء بالأسرة في إطار التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي وزيادة الوعي بالتعامل مع كل القضايا المجتمعية. 

القومي للمرأة التمكين الاقتصادي دعم سلسلة الجهود الاسرة المصرية

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