أسوان تعلن الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار .. وتحذر المواطنين

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهات المعنية بمواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن تحسبًا لفرص سقوط الأمطار، ولحين إنتهاء موجه الطقس المتقلب وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أوضح محافظ أسوان أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى أحداث طارئة، خاصة على الطرق السريعة والمرور، والتخلص من أى آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سلامة وتطهير كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، وكذا مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع، مع مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

محافظ أسوان يناشد المواطنين أخذ الحيطة والحذر

وناشد محافظ أسوان المواطنين بآخذ الحيطة والحذر، خاصة قائدى السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، مع إتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة، وكذا عدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة والصحة العامة من أى أضرار.

ولفت المحافظ إلى أنه يتم تلقى أى شكاوى أو بلاغات على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء يصاحبه طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، فضلًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على مناطق من جنوب الصعيد خلال الساعات القادمة على فترات متقطعة.