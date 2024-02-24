السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على شوارع مدن شمال أسوان (صور)

الأمطار في شوارع
الأمطار في شوارع أسوان

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء الجمعة، سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرق العديد من الشوارع بمياه الأمطار، ولكنها لم تؤثر على حركة المرور بالشوارع الداخلية والميادين وتسير بشكل طبيعي جدًا.

 

عاصفة ورياح قوية قبل الأمطار 

وسبق سقوط مياه الأمطار فى شوارع مدينة إدفو هبوب عاصفة ورياح قوية نسبيًا، مما أدى إلى ملئ السماء بسحب كثيفة جدًا وبعد مرور دقائق من اجتياحها هطلت مياه الأمطار فى شوارع المدينة.

وسجلت درجة الحرارة فى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان 23 درجه ويعد طقس غائم نسبيًا، وبلغت نسبة الرطوبة ٢٥٪، و الرياح ١٦ كم.

وفى سياق متصلاً تعرضت بعض الأنحاء بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان لسقوط أمطار غزيرة، حيث أنها لم تستغرق وقت طويل، ولم يكن لها أي تأثير على حركة السيارات بالطرق أو سير المواطنين بالشوارع.


وتمتعت باقى أنحاء محافظة أسوان حاليًا بأوضاع مستقرة ولم يكن هناك أي تغيرات فى حالة الطقس حتى الآن، وحركة السير فى الشوارع الرئيسية والميادين تسير بشكل طبيعى جدًا. 

الأمطار في شوارع أسوان
الأمطار في شوارع أسوان
الأمطار في شوارع أسوان
الأمطار في شوارع أسوان
الأمطار في شوارع أسوان
الأمطار في شوارع أسوان
أسوان امطار إدفو غرق الشوارع كوم امبو

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