الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخلفات بأسوان

التعديات
التعديات

تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بأسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الأراضي الزراعية تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري. 

جهود الوحدات المحلية 

 وفي هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، عددًا من التعديات بمساحة 1200 م2 بنطاق قرية العطوانى التابعة لقروى الرديسية بحرى عبارة عن أسوان من الطوب الأبيض. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة لحالة تعدى فى المهد على قطعة أرض زراعية بمساحة 330 م2 بقرية كرم الديب التابعة لقرية إقليت بالتنسيق مع مديرية الزراعة. 

كما قامت الوحدة المحلية بتجهيز مركز تشغيل الفتيات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأه بمركز شباب البصالى بنطاق قرية العباسية. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإيقاف أعمال وإزالة لبرجولة خشبية بكورنيش النيل بمساحة 70 م2، وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بحى غرب، وتم بالتوازى المرور والتفتيش على رخص المحلات بالسوق السياحى بالقطاع الأول والثانى، وتم إغلاق وتشميع 12 محل لمخالفته بعدم وجود تراخيص، مع توجيه الإنذارات لـ 21 محل لإستكمال وإنهاء باقى إجراءات التراخيص. 

وقامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتنظيم قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات وذلك بمنطقة الرتاج إستهدفت إجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج للعديد من الحالات المرضية، وقامت كذلك الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمرور على محلات الجملة والجزارة والدواجن والسوبر ماركت بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية، وتم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ووجود شهادات صحية. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة برفع التراكمات والمخلفات بواقع 20 طن، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة وتمهيد الشوارع بالمدينة وذلك بواسطة معدات الوحدة، كما تم زراعة 250 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. 

الوحدات المحلية التعديات إزالة أملاك الدولة الإشغالات

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