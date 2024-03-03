العربي الناصري: صفقة رأس الحكمة لها انعكاس مباشر على سعر الصرف

أكد محسن جلال، نائب رئيس حزب العربي الناصري، أن استلام الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية في مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة هي أكبر صفقة للاستثمار المباشر في مصر، مؤكداً أنها تمثل "تدشيناً لمسار جديد وجني لثمار مسار الإصلاح الاقتصادي"، مشيراً إلى أن هناك نتائج إيجابية ينتظرها السوق المصري وخاصة في ملف الأسعار.

وقال إن صفقة رأس الحكمة ستكون لها انعكاس مباشر على سعر الصرف، مؤكداً أن إدارة ملف سعر الصرف من أبرز التحديات والأولويات على طاولة الاجتماعات بالحوار الوطني الاقتصادي، لما له من أهمية وآثار تمس القوة الشرائية للمواطن المصري وجميع قطاعات شريان الاقتصاد المصري.