الأحد 03 مارس 2024
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اقتصاد

خلف الحبتور: مشروع رأس الحكمة يعد تأكيدًا للعلاقة الواضحة والقوية بين مصر والإمارات

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

 قال رجال الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، إن  مشروع رأس الحكمة يعد تأكيدًا للعلاقة الواضحة والقوية والطيبة بين مصر والإمارات.

وأضاف الحبتور، خلال حوار خاص مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أن رأس الحكمة ملك للمصريين ويقام على أرض مصرية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الآثار المصرية تاريخية ولا أحد يستطيع الاقتراب منها.

ونوه بعمق العلاقة بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا مع مصر، كما أن الإمارات لديها ثقة كبيرة في مصر وقيادتها وشعبها.

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 الاستثمار بالساحل الشمالي

وأشار إلى أن الإمارات مفتوحة للاستثمارات من كل دول العالم، مبينًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر والإمارات في العديد من المجالات، ورأى أن الساحل الشمالي مهم للغاية للسياحة في مصر، حيث يحتاج إلى تعديلات جديدة لجذب السائحين الأثرياء.

وأعرب الحبتور عن نيته في الاستثمار بالساحل الشمالي، قائلًا: "لأن الساحل الشمالي مستقبل مصر في السياحة، وأرغب في الاستثمار بمصر ليس سعيًا للربح ولكن ليذكر اسمي هنا لأن مصر تتمتع بالأمن والأمان والوجوه الطيبة". 

وأضاف أنه لا بد من جذب مستثمر لديه مشروعات ضخمة لسنوات طويلة ما سيسهم في توفير فرص عمل للمصريين.
وتابع أن لديه أفكارًا لبناء مدارس في مصر، وشركات تأمين تعمل في كل المجالات.

ونوه بأن مستقبل مصر في كل زاوية على أرضها، لأن الخير في كل مكان بها، كما أن مصر دولة جوهرة تمتلك كل شىء ولا بد من فتح الأبواب للمستثمرين.

وتطرق إلى أن مصر من الممكن إعادتها لقوتها من خلال دعم الاستثمار المصري والعربي والأجنبي

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وأوضح أن لديه مركز الحبتور للأبحاث والذى يعمل فيه العديد من الشباب المصريين والخريجين من جامعات مصرية وأجنبية، مبينًا أن المركز يعمل على موضوعات خاصة بالأمن الغذائي والقومي، ويدرس جميع المشكلات التى تواجه عالمنا العربي.

وحول الزراعة في مصر، أكد أنه لا بد من الاهتمام بالزراعة في مصر، لأن الغذاء أمن قومي، مؤكدًا أن استصلاح وزراعة أكثر من 3 ملايين فدان في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة هو الاستثمار الأفضل الذي تنفذه مصر.

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