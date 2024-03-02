أستاذ اقتصاد لـ"قصواء الخلالى": نحتاج إلى صفقات مثل رأس الحكمة فى القطاعات الإنتاجية

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، صفقة رأس الحكمة ستساعد في حل جزء من الأزمات الاقتصادية وارتفاعات الأسعار في الأسواق.

وأضاف "الدسوقي"، خلال مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن الاستثمار الأجنبي غاية في الأهمية لتحقيق عوائد مالية كبيرة، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى صفقات مثل رأس الحكمة في القطاعات الإنتاجية.

ونوه، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، بأن تأثيرات صفقة رأس الحكمة، كانت إيجابية بشكل كبير، مؤكدًا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر جاء أكبر من التوقعات.