السبت 02 مارس 2024
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المستشار محمود فوزى: الاقتصاديون فى الدول المجاورة يدعون حكوماتهم إلى السير على خُطى مصر

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي، توصلت إلى توقعات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن الاقتصاديين في الدول المجاورة يدعون حكوماتهم إلى السير على خطى مصر في الدعوة إلى حوار وطني مماثل.

ونوّه، بأننا سنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي وسيتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأشار "فوزي"، إلى أننا لمسنا في جلسات الحوار الاقتصادي الآثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة، ودوره في تهدئة المناخ الاقتصادي وتراجع الأسعار في السوق.

وتابع، أن مشروع رأس الحكمة نموذج للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تطمح له أي دولة، مؤكدًا أن الحوار الاقتصادي يسعى بكل جهد من فيه إلى الوصول لحلول للكثير من الأزمات.

محمود فوزي المستشار محمود فوزي في المساء مع قصواء فضائية CBC الحوار الاقتصادي

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