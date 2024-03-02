السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستشار حركة حماس لـ"قصواء الخلالى": مساعدات مصر وصلت للأهالى بشمال غزة

طاهر النونو
طاهر النونو

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم عنوان لصمود شعبنا ضد جرائم التجويع الصهيونية.

وأضاف "النونو"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن المساعدات المصرية وصلت لسكان الشمال كما أعلنت القيادة المصرية.

وأشار إلى أن المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية التي أُسقطت جوًا من قِبل مصر اليوم، وصلت للأهالي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا ما يساند الشعب الفلسطيني.

ونوه، بأن أكاذيب تحصيل رسوم دخول معبر رفح، وراءها الاحتلال الصهيوني، وهدفها شق الصف وهدم التوافق والتوحد بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وتابع، إذا نجحت الضغوط الأمريكية على حكومة نتنياهو سنكون أمام هدنة حقيقية قبل حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن مؤشر مسار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يُبشر بخير للرئيس بايدن.

وأردف، أن أي اتفاق للتهدئة مع الكيان المحتل، لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، ونحن حريصون على الوصول إلى اتفاق للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة.

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