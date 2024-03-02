السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى أمريكى: إدارة بايدن لا تريد أن تختفى السلطة الفلسطينية بل وتدعمها

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الامريكي الأسبق، إن السلطة الفلسطينية، هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطينيى بالضفة الغربية، مؤكدًا أن إدارة بايدن لا تريد أن تختفي السلطة الفلسطينية.

وأشار "روبن"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تتفق مع السلطة الفلسطينية، وتعارض سياسية بايدن، التي تتمثل في دعمه السلطة الفلسطينية.

ونوّه، إلى أن بايدن، يتفهم بوضوح أن على السلطة أن تتعامل بكل حرية، مشيرًا أن الشعب الفلسطينيى لابد أن يكون له حكومة مستقلة، لا تتعرض لضغوط من أي أحد.

وأضاف، أن الولايات المتحدة ليست العدو الحقيقي للسلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن واشنطن دعمت الشعب الفلسطيني وقدمت له المساعدات الإنسانية منذ سنوات.

دبلوماسي أمريكي إدارة بايدن بايدن السلطة الفلسطينية الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية إسرائيل

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