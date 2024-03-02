دبلوماسى أمريكى: إدارة بايدن لا تريد أن تختفى السلطة الفلسطينية بل وتدعمها

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الامريكي الأسبق، إن السلطة الفلسطينية، هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطينيى بالضفة الغربية، مؤكدًا أن إدارة بايدن لا تريد أن تختفي السلطة الفلسطينية.

وأشار "روبن"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تتفق مع السلطة الفلسطينية، وتعارض سياسية بايدن، التي تتمثل في دعمه السلطة الفلسطينية.

ونوّه، إلى أن بايدن، يتفهم بوضوح أن على السلطة أن تتعامل بكل حرية، مشيرًا أن الشعب الفلسطينيى لابد أن يكون له حكومة مستقلة، لا تتعرض لضغوط من أي أحد.

وأضاف، أن الولايات المتحدة ليست العدو الحقيقي للسلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن واشنطن دعمت الشعب الفلسطيني وقدمت له المساعدات الإنسانية منذ سنوات.