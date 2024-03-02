محمود الهباش: الاحتلال الإسرائيلى احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة، دائمًا ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع على فضائية

"القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية، فكيف نطور أو نقوم بإصلاحات حقيقية في ظل سيطرة حكومة الاحتلال على أكثر من 60% من أراضى الضفة الغربية.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، نحن نحاول ونعمل، فلدينا برامج من أجل تطوير دولتنا، مشيرًا إلى أننا نعاني من الاحتلال بسبب الإجراءات غير القانونية على الحكومة الفلسطينية، وعلى الجميع أن يعي ذلك.

ونوه بأننا بحاجة إلى إيجاد مقاربات واقعية من أجل توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدًا أننا مطالبون بإيجاد مقاربات تتعامل مع الواقع الحالي للشعب الفلسطيني.