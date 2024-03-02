السبت 02 مارس 2024
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توك شو

أستاذ بالأزهر يوضح كيفية تعليم أولادنا صيام شهر رمضان

الدكتورة أميرة رسلان
الدكتورة أميرة رسلان

قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، وعضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه من المهم على الأسر توعية الأطفال بقيمة العبادة وصوم رمضان.

وأشارت "رسلان"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية cbc، إلى أنه على الأسر التدرج في صوم رمضان، بالإضافة إلى المشاركة في السحور والإفطار.

ونوهت، بأن التشجيع من الأمور المهمة لتعويد الطفل على صيام شهر رمضان، مؤكدة أن تقديم هدية يساهم في زيادة حب العبادات سواء في الصلاة أو صوم رمضان، كما يمكنك الشرح للأطفال عن أهمية الصيام في الإسلام من خلال قيمه وفوائده المعنوية والروحية، بالإضافة إلى تعليم الأطفال كيفية التحضير للصيام من خلال تناول وجبة السحور والاستعداد النفسي والجسدي لصيام النهار.

وأضافت أن علم الأطفال بضرورة الامتناع عن الأفعال والأقوال السلبية وغير الملائمة خلال فترة الصيام، من الأمور المهمة التي تسهم في حب العبادة، كما يمكنك تحفيز الأطفال على الصيام والالتزام بأداء العبادات عن طريق إعطائهم مكافآت بسيطة كتحفيز إيجابي.

أستاذ بالأزهر شهر رمضان الستات مايعرفوش يكدبوا فضائية CBC السحور والإفطار رمضان

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