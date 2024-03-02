تحوى أسمدة خطرة.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل غرق السفينة "روبيمار"

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية بذلت جهودًا من أجل محاولة إنقاذ السفينة "روبيمار" التي هوجمت من قبل الحوثيين، ولكن المحاولات فشلت.

وأضاف "الموسمي" أن السفينة كانت تحمل 21 ألف طن من أسمدة غير قابلة للاشتعال، ولكن المخاوف تتمحور حول تأثير هذه المواد على الحياة البحرية بعد ذلك.

ونوه بأن السفينة تعرضت بالأمس لعدة صواريخ من قبل الحوثيين، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة بالبحر الأحمر، خاصة مع ضعف الإمكانات للحكومة اليمنية.

وتابع أن المنظمات الدولية تسعى بشكل كبير لتفادي المخاطر الناجمة عن المواد التي كانت بداخل السفينة، مشيرًا إلى أن المواد تتواجد داخل حاويات، وهذا أمر قد يؤثر على الحياة المائية والشعب المرجانية على المدى البعيد.

وأشار إلى أن الحوثيين أعلنوا بشكل مباشر عن أن استهداف السفن مستمر، مؤكدًا أن الحوثيين شنوا أكثر من 54 هجمة ضد السفن التجارية، ولم يتم استهداف سفن عسكرية.