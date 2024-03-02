8 الصبح: نصائح لتنظيم الوقت وتنمية المهارات في شهر رمضان

قال الدكتور رأفت شحاتة، أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية، إن العشوائية هي التي تدمر الإنسان في وقتنا الحالي، مؤكدًا أن الإدارة هى منهج بسيط، ويتداخل في كل مجالات حياتنا.

وأضاف "شحاتة"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع علي فضائية dmc، أن وضع جدول زمني يومي، ياهم في تحسين يومك واستغلاله أفضل استغلال، من خلال تحديد أوقات محددة للصلاة والقراءة والعمل وممارسة الرياضة وأداء الواجبات الدينية والعائلية، وهذا يساعدك على تنظيم وقتك بشكل فعال.

وتابع، أن تحديد المهام الأساسية التي تحتاج إلى إنجازها خلال اليوم والتركيز على إكمالها أولا، بالإضافة إلى تخصيص وقت لتطوير المهارات سواء كانت مهارات مهنية أو شخصية، حيث يمكنك قراءة كتب، متابعة دروس عبر الإنترنت أو حتى ممارسة هوايات جديدة.

ونصح بضرورة تجنب الأمور التي تشتت انتباهك مثل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط والتلفزيون، وكن مركزًا على مهامك وأهدافك، والابتعاد عن التسويف في مهام يومك.