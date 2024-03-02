السبت 02 مارس 2024
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توك شو

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 417 منذ السابع من أكتوبر

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه سقط شهيد بقرية "كفر نعمة، بالإضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، بسبب الإقتحام الاخير.

وأضافت "السلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، إرتفاع عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 417 شهيد، بالإضافة إلى إقتحام عدد من البلدات بجنين ومدينة الخليل.

ونوهت أن الجيش الإسرائيلي، أعتقل عدد كبير منذ أمس، ليرتفع عدد المعتقلين منذ السابع من اكتوبر إلى 7337 معتقل، مؤكدة إلى عدد من الاعتداءات من قبل المستوطنين وتهديد عدد من المزارعين.

وأشارت، أن في مدينة الأغوار الشمالية، هاجمت مجموعة من المستوطنين أكثر من 11 منزل، وقاموا بإرهاب المواطنين، مضيفة أن الشباب الفلسطيني يتصدى لهم بكل صمود.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية السابع من أكتوبر الضفة الغربية جولة المراسلين

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