كيربي: إيصال المساعدات لغزة جوًا عملية صعبة عسكريًا.. ونسعى لإرسالها بحرًا

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الخطر الأكبر ضمان عدم تعريض أحد للخطر خلال إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف "كيربي" خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق آمنة في غزة.

وأشار "كيربي" إلى أن إيصال المساعدات لغزة جوًا عملية صعبة عسكريًا، مؤكدًا أننا سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري للمساعدات إلي قطاع غزة.

ونوه، أننا نحاول إيصال المساعدات لغزة دون تعريض حياة المدنيين للخطر، مشيرًا إلى أننا نبذل قصارى جهدنا لإدخال المساعدات سواء عن طريق البحر أو الأرض.

وتابع: “سننفذ أكثر من عملية إسقاط جوي أمريكي للمساعدات على غزة، وسنبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراح المحتجزين في غزة”.