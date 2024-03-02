حركة فتح: السلطة الفلسطينية تُحارب من قِبل الاحتلال الإسرائيلى

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه من المهم أن نفرق بين الإصلاح الذي نريده فلسطينيًا، والإصلاح المطلوب منا، مشيرًا إلى أننا منفتحون على أي تطوير ينسجم مع القانون ويحترم الشعب الفلسطيني.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية تحارب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صدرت عن الحكومة المستقيلة، كانت تريد الإصلاح، ولكن دائمًا ما يعرقل الاحتلال الإسرائيلي كل سبل التطوير في الدولة الفلسطينية.

ونوه بأن الموقف العربي، يتفهم الوضع الخاص بالشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الحكومة الجديدة غير فصائلية، حيث إن الولايات المتحدة تعلم أن المشكلة تكمن في بنيامين نتنياهو.