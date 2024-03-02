السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصواء الخلالى: حركة حماس ردت على المشككين فى الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر تمارس دورها، في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية للوصول إلى هدنة أو وقف دائم للعدوان الإسرائيلي.

وأشارت "الخلالي"، خلال تقديمها حلقة اليوم السبت، من برنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع وتام ونهائي تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتساءلت، عن كيفية حصول مصر على أموال من القادمين من غزة، إلى معبر رفح، وهي ترسل مساعدات إنسانية بالمليارات للقطاع.

وأضافت، أن حركة حماس ردت على المشككين في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت على التحركات المصرية القوية في هذا الإطار، قائلة: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا".

قصواء الخلالي القضية الفلسطينية حركة حماس حماس في المساء مع قصواء cbc

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