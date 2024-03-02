السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير علاقات دولية: تصريحات "ماكرون" المضادة لروسيا تقرب الحرب النووية

طارق البرديسي
طارق البرديسي

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تصريحات الرئيس الفرنسي "ماكرون"، بإمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، ما هي إلا تصريحات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف "البرديسي"، خلال استضافته ببرنامج "أحداث الساعة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حلف الناتو لا يستطيع تنفيذ ما صرح به الرئيس الفرنسي.

وأشار، إلى أن مثل هذه التصريحات، قد تسهم في اقتراب حرب نووية في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن عسكريًا لا يمكن تحقيق ذلك، بسبب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أن أوروبا غير جاهزة عسكريًا أو اقتصاديًا، للدخول في حرب مع روسيا، مشيرًا إلى أن الترسانة العسكرية الروسية تتفوق على أحدث الأسلحة في العالم.

خبير علاقات دولية الحرب النووية ماكرون اكسترا نيوز أحداث الساعة حرب نووية

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