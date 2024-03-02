مراسل فى المساء مع قصواء: مصر تستعد لإقامة مخيم النازحين 3 بخان يونس

قال محمد شاهين مراسل "في المساء مع قصواء"، استمرار فتح معبر رفح، أمام دخول المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، بالإضافة إلى استقبال المصابين الفلسطينيين من المعبر.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن منذ بداية الأزمة، استقبلت بوابة معبر رفح أكثر من 13 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استقبال 2600 مصاب.

ونوه، أن المصابين من قطاع غزة، يدخلون مع المرافقين لهم، مشيرًا أن تحصيل رسوم من معبر رفح، ما هي إلا شائعة هدفها الأساسي تقليص دور مصر.

وأشار، أن يوميًا تنقل أكثر من 20 سيارة إسعاف المصابين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال أكثر من 200 شاحنة وتصل في بعض الأحيان إلى 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية.

وتابع، أن المنظمات الأممية أكدت أن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فضلًا عن التحركات والإشادات من قبل مسؤولون الدول والمنظمات الدولية.

وأردف، أن الدولة المصرية تستعد لإقامة مستشفى ميداني، ليكون عونًا للأشقاء في غزة، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة بإقامة مخيم إيواء للنازحين 3.