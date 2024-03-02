برلمانى: صفقة مشروع رأس الحكمة تعود بالخير على مصر

قال النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، إن صفقة مشروع رأس الحكمة جاءت في وقتها تمامًا، وتؤكد على التخطيط الجيد من جانب القيادة السياسية للمستقبل والتغلب على التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن الصفقة أدخلت بالفعل الدفعة الأولى منها بنحو 10 مليارات دولار للبنك المركزي، وهو مبلغ هام وضخم سيوفر سيولة دولارية كبيرة للبلد.

وأشار الشاذلي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تسليم مصر 5 مليارات دولار باقي الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة، قائلًا: الصفقة ضخمة وتعود بالخير على مصر وأكبر استثمار أجنبي مباشر يخرج مصر من أزمتها الاقتصادية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، إنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وفي غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمارًا مباشرًا يدخل للدولة من هذه الصفقة، مشددًا على أن الصفقة ناجحة وشراكة واستثمار، وليست بيعًا وهو ما يحسب للقيادة السياسية.

واختتم النائب يوسف الشاذلي، أن صفقة رأس الحكمة أعادت التوازن للاقتصاد المصري، وأكدت أن ما تم بذله من جهود طوال السنوات الماضية، تجني مصر ثماره بالفعل، فالبنية التحتية الهائلة، هى التي أتاحت وجود صفقة ضخمة مثل رأس الحكمة، مضيفًا أن الصفقة لها تداعيات مهمة تمثلت في تراجع سعر الدولار والذهب، وننتظر تراجع الأسعار والسلع الغذائية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.