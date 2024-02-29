الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

يسرى المغازى: الدولة حريصة على تعزيز حقوق ذوى الهمم وتمكينهم وتعزيز حقوقهم فى المواطنة

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وبقيادة الرئيس السيسي كانت ولا تزال حريصة على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكين ذوى الهمم من المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، فى مسارات العمل الوطني وتمكينهم.

وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات النسخة الخامسة من "قادرون باختلاف" دلالة قوية على هذا الاهتمام بهذه الشريحة وتعزيز حقوق المواطنة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية، وضعت ملف دعم ذوى الاحتياجات الخاصة والهمم فى صدارة اهتماماتها، وبذلت جهدًا كبيرًا فى العمل على ملف الحماية الاجتماعية لهم، قائلًا: ذوو الهمم يعيشون بالفعل عصرًا ذهبيًا لهم في عهد الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى قرار الرئيس السيسي تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، وذلك لمواصلة أداء دوره وتنفيذ المهام الموكلة إليه ومنها الأجهزة التعويضية لذوي الهمم وغيرها.

واختتم النائب يسري المغازي، بالإشادة بالمبادرة الرئاسية دمج وتمكين متحدي الإعاقة وذلك لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، وهو ما يؤكد للجميع اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوى الهمم وإيمان الرئيس بقدراتهم وتعزيز حقوق المواطنة بشكل عملي لهم.

100 طفل من ذوي الهمم والأيتام النائب يسري المغازي قادرون باختلاف الدولة المصرية المناخ المناسب

مواد متعلقة

رحاب موسى: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية قادرون باختلاف اتسمت بالمكاشفة ودعم ذوي الهمم

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مدبولى: دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة