يسرى المغازى: الدولة حريصة على تعزيز حقوق ذوى الهمم وتمكينهم وتعزيز حقوقهم فى المواطنة

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وبقيادة الرئيس السيسي كانت ولا تزال حريصة على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكين ذوى الهمم من المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، فى مسارات العمل الوطني وتمكينهم.

وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات النسخة الخامسة من "قادرون باختلاف" دلالة قوية على هذا الاهتمام بهذه الشريحة وتعزيز حقوق المواطنة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية، وضعت ملف دعم ذوى الاحتياجات الخاصة والهمم فى صدارة اهتماماتها، وبذلت جهدًا كبيرًا فى العمل على ملف الحماية الاجتماعية لهم، قائلًا: ذوو الهمم يعيشون بالفعل عصرًا ذهبيًا لهم في عهد الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى قرار الرئيس السيسي تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، وذلك لمواصلة أداء دوره وتنفيذ المهام الموكلة إليه ومنها الأجهزة التعويضية لذوي الهمم وغيرها.

واختتم النائب يسري المغازي، بالإشادة بالمبادرة الرئاسية دمج وتمكين متحدي الإعاقة وذلك لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، وهو ما يؤكد للجميع اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوى الهمم وإيمان الرئيس بقدراتهم وتعزيز حقوق المواطنة بشكل عملي لهم.