رحاب موسى: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية قادرون باختلاف اتسمت بالمكاشفة ودعم ذوي الهمم

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف، اتسمت بالمكاشفة والمصارحة كعادته بشأن مشروع رأس الحكمة.

وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية له، أن تخصيص الرئيس السيسي 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، دليل على إنسانيته ودعمه المستمر لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

فرصة جيدة لتعزيز قدرات ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة رسالة قوية من المجتمع تؤكد على احترام حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وفرصة جيدة لتعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن هذا القرار سيسهم في هذا القرار في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، وتحسين نوعية حياتهم ودمجهم في شوق العمل والمضي قدما لتحقيق أحلامهم.

تحقيق الدمج والشمولية لأصحاب الهمم على كافة المستويات

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم، بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.

وأشارت النائبة إلى أن تسليط الضوء على غزة والشعب الفلسطيني بمثابة تأكيد من الرئيس السيسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية.