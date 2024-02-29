الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رحاب موسى: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية قادرون باختلاف اتسمت بالمكاشفة ودعم ذوي الهمم

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف، اتسمت بالمكاشفة والمصارحة كعادته بشأن مشروع رأس الحكمة.

وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية له، أن تخصيص الرئيس السيسي 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، دليل على إنسانيته ودعمه المستمر لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

 

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية قادرون باختلاف تؤكد دعم مصر القضية الفلسطينية

 

فرصة جيدة لتعزيز قدرات ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة رسالة قوية من المجتمع تؤكد على احترام حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وفرصة جيدة لتعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن هذا القرار سيسهم في هذا القرار في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، وتحسين نوعية حياتهم ودمجهم في شوق العمل والمضي قدما لتحقيق أحلامهم.

الحركة الوطنية: كلمة الرئيس فى احتفالية "قادرون باختلاف" حملت رسائل عديدة لدعم ذوى الهمم

 

تحقيق الدمج والشمولية لأصحاب الهمم على  كافة المستويات 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم، بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.

وأشارت النائبة  إلى أن تسليط الضوء على غزة والشعب الفلسطيني بمثابة تأكيد من الرئيس السيسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية.

النائبة رحاب موسى , الرئيس السيسي ادرون باختلاف 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف ,الدستور ذوي الهمم

مواد متعلقة

"حقوق الشيوخ": تخصيص 10 مليارات لصندوق "قادرون باختلاف" نقطة تحول في تفعيل مهامه

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في تحقيق أمن واستقرار المنطقة

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية قادرون باختلاف تؤكد دعم مصر القضية الفلسطينية

الحركة الوطنية: كلمة الرئيس فى احتفالية "قادرون باختلاف" حملت رسائل عديدة لدعم ذوى الهمم

قيادى بـ"المؤتمر": 10 مليارات جنيه لصالح قادرون باختلاف يهدف لتمكين ذوى الهمم

قيادى بـ"الشعب الجمهورى": الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم وتمكين ذوى الهمم

برلمانى يثمِّن جهود مصر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى

"حماة الوطن" يوجه قافلة المساعدات الثالثة للأشقاء الفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مدبولى: دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة