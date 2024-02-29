الخميس 29 فبراير 2024
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سياسي

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في تحقيق أمن واستقرار المنطقة

العسومي ونائب وزير
العسومي ونائب وزير الخارجية السعودي

ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مواقف المملكة العربية السعودية، الداعمة لأمن واستقرار المنطقة ودعم القضايا العربية كافة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية الرصينة التي تتبعها المملكة نابعة من خبرة سياسية عتيدة تسعى فيها دائما لمعالجة الأزمات بالمنطقة العربية على نحو يحقق التضامن العربي ويعزز آليات العمل العربي المشترك ويحفظ أمن واستقرار العالم ككل.

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جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، لعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالرياض.

وخلال اللقاء، أشار رئيس البرلمان العربي، إلى تطابق وجهات النظر بين البرلمان والمملكة العربية السعودية حيال كافة القضايا العربية خاصة ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات خطيرة وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي، بضرورة وقف هذه الحرب وحماية الأبرياء وضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته ويبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين.

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وبدوره، أشاد نائب وزير الخارجية السعودي، بالدور المحوري والرائد الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، والذي ظهر جليًا في الكثير من القضايا العربية وعلى رأسها تطورات الأحداث في غزة والتي حرص البرلمان العربي على التواجد الفاعل فيها ودعم وجهة النظر العربية في المحافل الدولية.

نائب وزير الخارجية السعودي الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي البرلمان السعودية الملك سالمان خادم الحرمين الشريفين ا

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