برلمانى: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية قادرون باختلاف تؤكد دعم مصر القضية الفلسطينية

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف، والتي أكد فيها على دعم مصر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وقال "عباس"، في تصريحات صحفية له، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف على دعم مصر لجهود إعادة إعمار غزة، بمثابة حافز للشعب الفلسطيني لمواصلة نضاله من أجل تحقيق حقوقه المشروعة.

تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف خطوة مهمة وتاريخية

وأوضح النائب زكي عباس، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، خطوة مهمة وتاريخية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تعاون جميع أفراد المجتمع مع الدولة من أجل دمج الأشخاص ذوي الهمم في جميع جوانب الحياة.

"قادرون باختلاف" تعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة

وأشار النائب إلى أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة للمرة الخامسة على التوالي في احتفالية قادرون باختلاف، تأكيد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة.

واعتبر عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية نابعة من حديث أب لأولاده وحرصه على إدخال البهجة والسرور في قلوب هؤلاء الأبناء، ما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية في تحقيق الصالح داخل المجتمع.