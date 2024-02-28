الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

روضة وليد شاعرة "قادرون باختلاف": أتمنى مقابلة ياسمين صبرى ومشاركتها فى عمل سينمائى

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

قالت الطفلة روضة وليد، إحدى المشاركات في احتفالية "قادرون باختلاف"، إنها شعرت بالسعادة الكبيرة أثناء مقابلتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرة: "أنا بحب الريس أوي".

قادرون باختلاف 

وأكدت روضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها قامت بحفظ هذه القصيدة التي ألقتها اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية "قادرون باختلاف"، قائلة: "أنا بحب الشعر جدًا وأحب الإلقاء كثيرًا".

حب التعليم

وتابعت: "قصرت في التعليم شوية بسبب حفلة قادرون باختلاف، ولكن أنا سعيدة بالمشاركة في الاحتفال اليوم كثيرًا".

واستطردت: "أتمنى مقابلة الفنانة ياسمين صبري، كما أنني أتمنى المشاركة معها في عمل سينمائي".

وأشارت إلى أنها تحب المدرسة بصورة كبيرة، وتريد الالتحاق بكلية الطب قسم عظام.

روضة وليد قادرون باختلاف لبنى عسل ياسمين صبرى الحياة اليوم

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