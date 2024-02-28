الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يوجه قافلة المساعدات الثالثة للأشقاء الفلسطينيين

قافلة حماة الوطن
قافلة حماة الوطن إلى غزة

وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة لمساندة الأشقاء في فلسطين، حيث تضمنت مواد غذائية، وأدوية وبطاطين وغيرها من المستلزمات.

 

حزب المصريين يثمن تنفيذ القوات الجوية عملية إسقاط جوى لمساعدات إنسانية فى غزة

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، بدعم الفلسطينيين في الأزمة الحالية، وضمن جهود الدولة المصرية للتخفيف من حدة تداعيات الحرب.

 

"المؤتمر": إسقاط معونات إغاثية على غزة رسالة تأكيد دعم مصر للقضية

 

 

ويؤكد حماة الوطن، أن هذه القوافل تأتي انطلاقا من دور مصر الرائد في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإيمانا بأهمية الوقوف بجانب الأشقاء في هذه المحنة.

وفي هذا الصدد أشاد الحزب بكافة التحركات المصرية على جميع المستويات الرسمية، وكذلك دور المجتمع المدني، بتقديم كل الإمكانيات للتخفيف من حدة الحرب التي تجاوزت ١٠٠ يوما.

كما يثمن حماة الوطن، الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، ورفض كافة أشكال التهجير لأهالي قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وفي وقت سابق أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، دعمه للتحركات المصرية من أجل كشف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية منذ 1967 في الأراضي الفلسطينية، من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية.

وأكد الحزب في بيانه، أن هذا التحرك يأتي في وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لا سيما في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح، دون الالتفات لأي توصيات من شأنها وقف إطلاق النار.

 

وأشار إلى أن هذا التحرك أمام محكمة العدل الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الموقف المصري الداعم على مر التاريخ للقضية الفلسطينية، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال.

قافلة حماة الوطن إلى غزة
قافلة حماة الوطن إلى غزة
قافلة حماة الوطن إلى غزة
قافلة حماة الوطن إلى غزة
قافلة حماة الوطن إلى غزة
قافلة حماة الوطن إلى غزة
قافلة حماة الوطن إلى غزة
قافلة حماة الوطن إلى غزة
الفريق جلال الهريدي حزب حماة الوطن قافلة غزة القدس - جمهورية مصر العربية الدستور

مواد متعلقة

"المؤتمر": إسقاط معونات إغاثية على غزة رسالة تأكيد دعم مصر للقضية

البرلمان العربى يدين نصب إسرائيل برجًا على سور الأقصى: إمعان فى توسيع العدوان واستفزاز لمشاعر المسلمين

"تضامن الشيوخ": القضايا الأولى لجلسات الحوار الاقتصادي تعكس الشعور بنبض الشارع وتخفيف معاناته

برلمانى: معارض "أهلًا رمضان" توفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.. ويؤكد: تحمى الأُسر من جشع التجار

محسب: الحوار الوطنى الاقتصادى مهتم بوضع حلول عاجلة وزيادة التدفقات الاستثمارية

برلمانى: لقاء رئيس الوزراء أعضاء الحوار الوطنى رسالة ثقة وتقدير

قيادي بمستقبل وطن: جلسات الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للتعامل مع التحديات الراهنة

حزب المؤتمر: انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأزمة الاقتصادية علامة فارقة بتاريخ مصر

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

الحبس سنة لوالد "طفلتي الأسانسير".. وغرامة 5 آلاف وحبس سنة لبقية المتهمين

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

الرئيس السيسى يمازح الطفلة "رقية" أحد أبطال "قادرون باختلاف"

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله