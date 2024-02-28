"حماة الوطن" يوجه قافلة المساعدات الثالثة للأشقاء الفلسطينيين

وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة لمساندة الأشقاء في فلسطين، حيث تضمنت مواد غذائية، وأدوية وبطاطين وغيرها من المستلزمات.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، بدعم الفلسطينيين في الأزمة الحالية، وضمن جهود الدولة المصرية للتخفيف من حدة تداعيات الحرب.

ويؤكد حماة الوطن، أن هذه القوافل تأتي انطلاقا من دور مصر الرائد في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإيمانا بأهمية الوقوف بجانب الأشقاء في هذه المحنة.

وفي هذا الصدد أشاد الحزب بكافة التحركات المصرية على جميع المستويات الرسمية، وكذلك دور المجتمع المدني، بتقديم كل الإمكانيات للتخفيف من حدة الحرب التي تجاوزت ١٠٠ يوما.

كما يثمن حماة الوطن، الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، ورفض كافة أشكال التهجير لأهالي قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، دعمه للتحركات المصرية من أجل كشف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية منذ 1967 في الأراضي الفلسطينية، من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية.

وأكد الحزب في بيانه، أن هذا التحرك يأتي في وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لا سيما في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح، دون الالتفات لأي توصيات من شأنها وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن هذا التحرك أمام محكمة العدل الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الموقف المصري الداعم على مر التاريخ للقضية الفلسطينية، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال.

قافلة حماة الوطن إلى غزة

قافلة حماة الوطن إلى غزة

قافلة حماة الوطن إلى غزة