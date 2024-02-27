الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يدين نصب إسرائيل برجًا على سور الأقصى: إمعان فى توسيع العدوان واستفزاز لمشاعر المسلمين

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بنصب برج على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، ووضع كاميرات مراقبة عليه، محملًا القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود في استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع، وتوسيع لدائرة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

 إجراءات باطلة وغير شرعية

واعتبر البرلمان العربي، أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو، في ظل ما تمر به دولة فلسطين، خاصة قطاع غزة، من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وانتهاكات بشتى الطرق من قبل كيان الاحتلال الغاشم بما في ذلك التراث الثقافي والحضاري، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستهدف تغيير الواقع التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة طمس الهوية العربية الفلسطينية.

الفصائل الفلسطينية تفجر آلية عسكرية جنوب حى الزيتون بغزة

وطالب البرلمان العربي، بتدخل دولي عاجل لوضع حد فوري للانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ كل الإجراءات والسبل لإيقاف هذه الانتهاكات، ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي مواقف الدول الآسيوية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للمجازر الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الغاشم في قطاع غزة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهود، من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لوقف هذه المجازر، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي السياق ذاته، ثمن "العسومي" قرار الجمعية البرلمانية الآسيوية بإنشاء لجنة خاصة بفلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة، داعيًا إلى اجتماع مشترك بين لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ولجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية ولجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنها ستكون الخطوة الأولى من نوعها من أجل تنسيق الجهود البرلمانية العربية والآسيوية والإسلامية، لنصرة الشعب الفلسطيني في محنته والتي تتطلب تنسيق وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى.

رئيس البرلمان العربي سور الاقصى المستوطنين الاسرائيلي البرلمان الشعب الفلسطيني فلسطين الأقصي الدكتور عادل العسومي

مواد متعلقة

"تضامن الشيوخ": القضايا الأولى لجلسات الحوار الاقتصادي تعكس الشعور بنبض الشارع وتخفيف معاناته

برلمانى: معارض "أهلًا رمضان" توفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.. ويؤكد: تحمى الأُسر من جشع التجار

محسب: الحوار الوطنى الاقتصادى مهتم بوضع حلول عاجلة وزيادة التدفقات الاستثمارية

برلمانى: لقاء رئيس الوزراء أعضاء الحوار الوطنى رسالة ثقة وتقدير

قيادي بمستقبل وطن: جلسات الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للتعامل مع التحديات الراهنة

حزب المؤتمر: انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأزمة الاقتصادية علامة فارقة بتاريخ مصر

قيادى بـ"المؤتمر": مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل

برلمانى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت جرائم الاحتلال للعالم

الأكثر قراءة

عاجل| مصادر مصرية: القوات الجوية نجحت فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات شمال غزة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟