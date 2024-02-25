الأحد 25 فبراير 2024
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سياسي

قيادي بـ"المؤتمر": مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل

المهندس محمود جبر
المهندس محمود جبر

قال المهندس محمود جبر، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، إن تطوير مشروع رأس الحكمة لتطوير الساحل الشمالي، نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن مشروع رأس الحكمة مشروع ضخم يُعد من أهم المشاريع التنموية في مصر، وسيسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية السياحة في مصر، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

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وأكد نائب رئيس حزب "المؤتمر"، أن مشروع رأس الحكمة يعتبر فرصة ذهبية مهمة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل من جانب الحكومة، للسيطرة على التضخم وسعر الصرف في السوق الموازية.

وأشار إلى أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهذه الصفقة بداية لصفقات استثمارية أخرى.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر تخطو خطوات حقيقية في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي، من خلال طرح مناطق استثمارية وفرص كثيرة واعدة في جميع المجالات.

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ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة يجعل من مصر وجهة سياحية مستدامة على مدار العام لتنوعه واختلافه عن باقي الأنماط القائمة وما يقدمه من طاقة فندقية قادرة على استيعاب مئات الآلاف، وسيوفر حالة من الثقة في تحقيق معدلات توافد تتخطى الاستراتيجية المستهدفة بتحقيق 30 مليون سائح سنويًا.

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