أستاذ التمويل والاستثمار يبرز مردود صفقة رأس الحكمة على المواطن المصرى

كشف الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، حجم مردود صفقة مشروع رأس الحكمة على المواطن المصري، موضحا أن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف باغة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يقصد بالاستثمار المباشر تحويل النقد الأجنبي من الخارج للداخل لاستخدامها في إقامة مشروعات ضخمة، التي تسهم بدورها في توفير فرص عمل للشباب.

مشروع رأس الحكمة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مشروعات رأس الحكمة ستعتمد على مدخلات مصرية، فضلا على أن المشروع سيعمل على اتساع رقعة العمران، منوها بأن دخول هذا الكم الضخم من الأمول في غضون شهرين سيساعد على ملء الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد وهو ما سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف وأسعار السلع.