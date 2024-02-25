الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ التمويل والاستثمار يبرز مردود صفقة رأس الحكمة على المواطن المصرى

رأس الحكمة
رأس الحكمة

كشف الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، حجم مردود صفقة مشروع رأس الحكمة على المواطن المصري، موضحا أن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف باغة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يقصد بالاستثمار المباشر تحويل النقد الأجنبي من الخارج للداخل لاستخدامها في إقامة مشروعات ضخمة، التي تسهم بدورها في توفير فرص عمل للشباب.

مشروع رأس الحكمة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مشروعات رأس الحكمة ستعتمد على مدخلات مصرية، فضلا على أن المشروع سيعمل على اتساع رقعة العمران، منوها بأن دخول هذا الكم الضخم من الأمول في غضون شهرين سيساعد على ملء الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد وهو ما سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف وأسعار السلع.

التمويل والاستثمار صفقة رأس الحكمة الاستثمار الأجنبي المباشر مشروع رأس الحكمة

مواد متعلقة

ناقد فنى: "المتحدة" طورت الدراما التليفزيونية وساعدت على زيادة القيمة التوعوية والتثقيفية

خبير فى التكنولوجيا: جميع أنظمة تشغيل الهواتف ليست آمنة

برلمانى: صفقة رأس الحكمة ستسهم فى توفير فرص العمل

الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع فى الأسواق مع حلول شهر رمضان

"رأس الحكمة".. خبير اقتصادى: شراكة وليست بيع أصول لأضخم مشروع استثمارى بمصر

"قومي ذوي الإعاقة": مبادرة "أسرتي قوتي" تهدف لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

كاتبة صحفية: "المتحدة" تراهن على البطولة النسائية فى دراما رمضان (فيديو)

"ذروة الارتفاعات".. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة هذا الأسبوع

الأكثر قراءة

عاجل| استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

قبل التوقيع.. تفاصيل عقد محمد الشناوى الجديد مع الأهلى

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم