الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"رأس الحكمة".. خبير اقتصادى: شراكة وليست بيع أصول لأضخم مشروع استثمارى بمصر

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية، موضحا أن هذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين مقابل حصة نقدية وأخرى عينية، حيث حدثت قبل ذلك عدة مرات، لكن كانت تحدث في إطار كومباوند محدود الحجم، لكن الآن أمامنا أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكستر نيوز"، أن مشروع  رأس الحكمة عبارة عن شراكة بين دولتين بنسب محددة ومقررات واضحة لكل دولة، حيث يتم تقديم منتج عقاري للجمهور خلال فترة زمنية محددة، ولست بيع أصول كما يدعي البعض.

مشروع  رأس الحكمة

وأشار جاب الله إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه، ولا زالت تنفذ الكثير من المشروعات في منطقة الساحل الشمالي، إضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية التي تولد الكهرباء، والخط الكهربائي السريع الذي يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطي للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة.

الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية مشروع استثماري في مصر

مواد متعلقة

"قومي ذوي الإعاقة": مبادرة "أسرتي قوتي" تهدف لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

كاتبة صحفية: "المتحدة" تراهن على البطولة النسائية فى دراما رمضان (فيديو)

"ذروة الارتفاعات".. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة هذا الأسبوع

خبير علاقات دولية: جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار فى غزة قبل رمضان

"أثناء الصلاة".. 30 عامًا على "مجزرة الحرم الإبراهيمى" والانتهاكات الدامية

دبلوماسى: زيارة الرئيس الإريترى لمصر لها أهمية بالغة.. والأمن على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش

"إكسترا نيوز" تبرز مستهدفات تطوير منطقة رأس الحكمة (فيديو)

مصر وإريتريا.. علاقات أخوية قوية مبنية على الاحترام المتبادل

الأكثر قراءة

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون جوازات السفر

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم