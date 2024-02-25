الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع فى الأسواق مع حلول شهر رمضان

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ مع حلول شهر رمضان، خاصة مع انخفاض سعر الدولار، كما أن معارض "أهلًا رمضان" هي شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدم المعارض السلع للمواطنين بتخفيضات من 10% لـ30%.

وأضاف الدكتور علاء عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعارض تنفذ حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير جميع السلع الأساسية بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على المواطنين، وقد تم افتتاح 100 معرض رئيسي لـ"أهلًا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب الشوادر بالقرى والنجوع، فضلا عن القوافل المتنقلة التي تطوف القرى.

انخفاض أسعار السلع فى رمضان

وتابع "عز": إنه تتوالى يوميا افتتاحات للمعارض في كافة المحافظات، وتوجد لدينا منافذ في حلايب ومرسى مطروح والعريش، قائلا: "هناك أكثر من 100 معرض لـ(أهلًا رمضان)، وهذا يتكامل مع 1200 ركن للسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة و1300 فرع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، بخلاف منافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية".