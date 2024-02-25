ناقد فنى: "المتحدة" طورت الدراما التليفزيونية وساعدت على زيادة القيمة التوعوية والتثقيفية

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطورت بشكل كبير جدا آخر عامين سواء على المستوى التقني بالنسبة للإخراج والمونتاج والجرافيك، أو على مستوى المضمون وهو السيناريوهات.

وأضاف الناقد الفني، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا التنوع يشمل الدراما التاريخية المتمثلة في مسلسل الحشاشين الذي كتبه عبدالرحيم كمال، وهو واحد من أهم الكتاب في الوقت الحالي، ويناقش فترة تاريخية في تاريخ العالم الإسلامي في القرن الـ11 مما يحقق للمشاهد زيادة التثقيف والوعي من خلال معرفته بشكل الحياة قديما وبداية جذور المشكلات الإرهابية والفكر المتطرف وهو بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

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وأشار سعد الدين إلى أن الدراما التليفزيونية سلاح قوي، لأنه يدخل كل البيوت ويخاطب كل الأعمار، لافتًا إلى أنه مع ظهور شركة المتحدة في سوق الإنتاج داخل مصر تغيرت وتطورت الدراما التليفزيونية، حيث حدث تنوع كبير في ألوان الدراما وزيادة القيمة التوعوية والتثقيفية في كل الأعمال المختلفة بما فيما الأعمال الكوميديا.