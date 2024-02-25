الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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برلمانى: صفقة رأس الحكمة ستسهم فى توفير فرص العمل

الدكتور محمد عمارة
الدكتور محمد عمارة

قال الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صفقة رأس الحكمة غيرت في الشكل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصفقة تعد بمثابة شراكة استثمارية بين الإمارات والحكومة المصرية.

وأضاف محمد عمارة، خلال حوار له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، أن الشراكة تقدر قيمتها بـ35 مليار دولار، مؤكدا أن تلك الصفقة ستسهم في توفير فرص العمل، إضافة إلى نقلها مصر نقلة نوعية في نوع السائح الذي سيأتي إليها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه لولا مدينة العلمين الجديدة، وشبكة الطرق الجديدة، لما استطاعت مصر جذب استثمارات أو جذب حركة السياحة.

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صفقة رأس الحكمة فرص العمل استثمارية 35 مليار دولار العلمين الجديدة

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