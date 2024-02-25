الأحد 25 فبراير 2024
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توك شو

خبير فى التكنولوجيا: جميع أنظمة تشغيل الهواتف ليست آمنة

الهواتف
الهواتف

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن جميع أنظمة تشغيل الهواتف، سواء أندرويد أو iOS، ليست آمنة بنسبة 100%.

وأضاف طارق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع ملحوظ في التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 22%، وأدي  في زيادة التهديدات الإلكترونية هي أن الإنسان تسيطر عليه رغبته حول التطبيقات البديلة التي يجرى تحميلها سواء على الأندرويد أو الروابط الوهمية على نظام تشغيل ios، والتي تأخذ حساباتك من داخل نظام التشغيل نفسه.

طرق الحماية من تهديدات الأجهزة المحمولة

وأشار خبير التكنولوجيا إلى أن الحماية من تهديدات الأجهزة المحمولة أن طريق تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، والاطلاع على المراجعات لمستخدمي التطبيقات لمعرفة السلبيات والتحقق من أذونات التطبيقات التي تستخدمها، والتفكير جيدا قبل السماح بتحميل أي تطبيقات، وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات المهمة، وتثبيت إصدارات محدثة من البرامج.

 

خبير تكنولوجيا المعلومات الهواتف iOS التهديدات الإلكترونية الأندرويد الأجهزة المحمولة

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