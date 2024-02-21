الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": لقاء السيسى وعمار الحكيم يؤكد حرص مصر على التواصل مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع بغزة

محمود جبر نائب رئيس
محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، يُؤكد حرص مصر على التواصل مع جميع الأطراف المعنية لإنهاء الصراع في غزة.

 

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن لقاءات الرئيس السيسي المستمرة مع قادة العالم تستهدف حشد الدعم الدولي لوقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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المؤتمر: الدولة المصرية تعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في حماية المدنيين ووقف العدوان، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحذير من خطورة استمرار التصعيد.

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جبر: لقاء السيسي وعمار يؤكد أن علاقة مصر والعراق راسخة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي تطرق إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات، مما يؤكد أن علاقة مصر والعراق راسخة باعتبارهما دولتين محوريتين في المنطقة، ومصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع العراق مع كل المجالات ومد صلات وروابط مع كل التيارات السياسية فيه.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل "عمار الحكيم" رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لكل جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. ومن جانبه، أكد السيد عمار الحكيم قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية، ومثمنًا الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة. 


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة، حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع، وتم تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة.

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