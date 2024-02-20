برلمانية: اتجاه الحكومة لإنشاء كيان مؤسسى مسئول عن القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على التراث

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروعات تطوير القاهرة التراثية، يستهدف إعادة إحياء التراث التاريخي والحضاري لجذب مزيد من السياح.

إنشاء كيان مؤسسى مسئول عن تطوير القاهرة التاريخية

وأوضحت “موسى”، في تصريحات صحفية لها، أن اتجاه الحكومة لإنشاء كيان مؤسسي مسئول عن تطوير القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على التراث العريق وتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن إنشاء كيان مؤسسي واحد مسئول عن هذه المناطق يُعدّ خطوة إيجابية تُسهم في توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية، علاوة على الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير

أهداف مشروع تطوير القاهرة التاريخية

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن هذا الكيان المؤسسي الجديد سيُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وأشارت إلى أن اهتمام الحكومة بتطوير القاهرة التراثية سيعمل على إعادة القاهرة التاريخية لتكون مركزا ثقافيا وسياحيا هاما على مستوى العالم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية، بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار.

وفي ذات السياق، أشار وزير الإسكان إلى أن حجم ما تم إنفاقه من استثمارات لإعادة إحياء مناطق القاهرة التراثية خلال السنوات الأخيرة كبير جدًا، وهو ما يستوجب ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال، لافتًا إلى أهمية الجمع بين القاهرة التراثية والخديوية تحت مظلة واحدة لإدارتها والاهتمام بها، منوهًا في هذا الصدد بالرؤى السابقة المطروحة منذ سنوات بأن يكون هناك قانون خاص للعاصمة، يسهم في الحفاظ عليها، واستعادة رونقها وجمالها.

