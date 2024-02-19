نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس بمؤتمر الطاقة كشفت أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024)، ألق الضوء على العديد من النقاط الهامة والحيوية، أبرزها إن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 - 10 مليار دولار سنويًا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وهذا يعني أن الدولة كان أمامها تحدي كبير يتمثل في النهوض بالبنية التحتية لتحسين مستوى الخدمة.

العديد من الفرص الاستثمارية

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مجال الطاقة به العديد من الفرص الاستثمارية، بداية من التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، لتحقيق التنمية المستدام اقتصاديًا واجتماعيًا باعتبارها مصادر لطاقة بديلة تكون صديقة للبيئة، بهدف تنوع مصادر الطاقة، كما ان الاستثمار فى الطاقة يضمن السماح بوجود شراكات بين القطاع الخاص لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، فتح آفاق جديدة من أجل توطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة.

إدخال تكنولوجيا حديثة لمجال الطاقة المتجددة

وتابع "غنيم": كما أن الاستثمارات في قطاع الطاقة يساهم بقوة أيضًا فى الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال استخدام الطاقة المتجددة، وذلك من خلال إدخال تكنولوجيا حديثة لمجال الطاقة المتجددة، ومصر تتمتع بالطاقة النظيفة والمتجددة ومن أفضل المواقع على مستوى العالم ويجب حسن الاستفادة من هذه الموارد.

غنيم: كلمة الرئيس تطرقت للعديد من الملفات الحيوية

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن كلمة الرئيس تطرقت للعديد من الملفات الحيوية ايضا، بداية من أن الأوضاع بغزة أثرت على مصر وإيرادات الممر الملاحي تراجعت 40–50 %..الدول المتقدمة، وعلى الرغم من ذلك مصر حريصة على تنفيذ التعهدات المالية، وهذا ما يؤكد ويعكس حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وعلى الرغم من تلتزم بتعهداتها.

خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، اليوم الاثنين، وجّه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أضفت رعايته الكريمة للمؤتمر وتفاعله خلال الأيام الافتتاحية بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام، ما يعكس ثقته في الدور الفاعل والمهم بقطاع الطاقة في مصر.

وقال: إن فعاليات مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024" نسخة استثنائية يتحول فيها المؤتمر إلى منصة أكثر شمولًا، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، حيث تنعقد الدورة تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات.